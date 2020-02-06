Сміятися українською, кохатися — російською: «1+1» не знімає мелодрами рідною мовою

https://racurs.ua/ua/n133301-smiyatysya-ukrayinskou-kohatysya-rosiyskou-1-1-ne-znimaie-melodramy-ridnou-movou.html

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Телеканал «1+1» не знімає мелодрами українською мовою. Усі сім недраматичних серіалів, які покажуть глядачу у 2020 році будуть звучати російською.

Натомість комедійні серіали каналу були відфільмовані виключно українською мовою.

Одна з причин такої ситуації, на думку менеджерів каналу, це «відсутність в українській мові необхідних тональностей», повідомляє «Телекритика».

Продюсер серіалів і фільмів телеканалу «1+1» Олена Єремєєва пояснила, що «відшукати тональність української мови, щоб глядач її сприймав, досить непросто». На «плюсах» вважають, що мелодрами українською мовою «виглядають гірше, ніж комедії».

Подивившись комедії, потрапивши у вир подій, вони просто не помічають, якою мовою вони дивляться продукт. Продукти у весняному сезоні ми зробили російською мовою, тому що українська складніше дається для цього жанру. Артистам поки ще важко працювати на українській мові. Це впливає й на бюджет. З комедіями українською простіше, — розповіла Єремеєва під час презентації весняного сезону каналу.

Інша причина обмежень на рідну мову у мелодрамах каналу — на думку продюсера, україномовні серіали складніше продавати за кордон.

Єремеєва також сказала, що канал мусить «відповідати квоті», тому йому «потрібні україномовні серіали», але «україномовний продукт поки не так добре продається, як хотілося б».