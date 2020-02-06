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Ракурс
Александр Корниенко, фото: LIGA.net

Пять пленарных недель: лидер «Слуги народа» спрогнозировал, сколько будут принимать закон о земле

6 фев 2020, 16:20
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Александр Корниенко, лидер партии «Слуга народа», спрогнозировал сколько, по его мнению, парламент будет рассматривать законопроект о введении в Украине рынка сельхозземель.

По его мнению, рассмотрение большого количества поправок — 3,8 тыс. потребует 78 часов. Об этом он заявил журналистам в кулуарах парламента, сообщает издание LB.ua.

Корниенко отметил, что это — пять пленарных недель или два календарных месяца.

Впрочем, если парламент свою работу каждый раз будет продолжать на полтора-два часа, как это было сделано сегодня, завершить рассмотрение законопроекта удастся за три пленарные недели, отметил Корниенко.

Он добавил, что рассмотрение этого законопроекта затормозит проведения других реформ, «но мы знаем, благодаря кому».

В то же время, по информации источников агентства «РБК-Украина», во время сегодняшнего утреннего заседания фракции «Слуга народа» президент Украины Владимир Зеленский обратился к депутатам с вопросом о возможности принятия этого законопроекта во втором чтении за два дня.

Собеседник издания отметил, что слова Зеленского прозвучали как пожелание.

Спикер ответил, что все будет зависеть от количества правок, на которых будут настаивать при рассмотрении в зале, — добавил источник.

Напомним, в Раде сегодня во время блокирования трибуны подрались народные депутаты.

Источник: Ракурс


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