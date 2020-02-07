Ринок землі: Милованов назвав запобіжники для перевірки коштів на купівлю ділянок, фото: facebook

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Запобіжники для перевірки походження коштів на купівлю землі розробляють в уряді.

Міністр економіки Тимофій Милованов висловився щодо факторів контролю. В ефірі Еспресо. TV він пояснив свою позицію.

Чиновник розповів, що в Україні уже є регулятор — Держгеокадастр. Це відомство, за словами міністра, було досить корумповане.

Ми його зараз вичистили, — зазначив Милованов.

За його словами, це дасть змогу громадянам вирішувати, як розпоряджатись землею. Ідея в децентралізації повинна захистити рішення людей.

Запобіжники для перевірки коштів на купівлю ділянок, на його думку, дуже важливі. Головний з них — безготівковий розрахунок. Це дасть змогу перевірити, яким чином людина заробила кошти. Автоматично вмикається фінансовий моніторинг і перевіряє всіх пов’язаних осіб.

Щоб не було незаконного збагачення або невідомого джерела грошей, — додав чиновник.

Нагадаємо, 6 лютого Верховна Рада розпочала розгляд законопроекту про ринок землі. Народні депутати від фракції «Опозиційна платформа — За життя» і «Батьківщина» заблокували трибуну та президію.