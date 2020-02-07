Рынок земли: Милованов назвал предохранители для проверки средств на покупку участков, фото: facebook

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Ракурс

Предохранители для проверки происхождения средств на покупку земли разрабатывают в правительстве.

Министр экономики Тимофей Милованов высказался относительно факторов контроля. В эфире Эспрессо. TV он объяснил свою позицию.

Чиновник рассказал, что в Украине уже есть регулятор — Держгеокадастр. Это ведомство, по словам министра, было достаточно коррумпированное.

Мы его сейчас вычистили, — отметил Милованов.

По его словам, это позволит гражданам решать, как распоряжаться землей. Идея в децентрализации должна защитить решение людей.

Предохранители для проверки средств на покупку участков, по его мнению, очень важны. Главный из них — безналичный расчет. Это позволит проверить, каким образом человек заработал деньги. Автоматически включается финансовый мониторинг и проверяет всех связанных лиц.

Чтобы не было незаконного обогащения или неизвестного источника денег, — добавил чиновник.

Напомним, 6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о рынке земли. Народные депутаты от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина» заблокировали трибуну и президиум.