Рынок земли: Милованов назвал предохранители для проверки средств на покупку участковhttps://racurs.ua/n133333-rynok-zemli-milovanov-nazval-predohraniteli-dlya-proverki-sredstv-na-pokupku-uchastkov.htmlРакурс
Предохранители для проверки происхождения средств на покупку земли разрабатывают в правительстве.
Министр экономики Тимофей Милованов высказался относительно факторов контроля. В эфире Эспрессо. TV он объяснил свою позицию.
Чиновник рассказал, что в Украине уже есть регулятор — Держгеокадастр. Это ведомство, по словам министра, было достаточно коррумпированное.
Мы его сейчас вычистили, — отметил Милованов.
По его словам, это позволит гражданам решать, как распоряжаться землей. Идея в децентрализации должна защитить решение людей.
Предохранители для проверки средств на покупку участков, по его мнению, очень важны. Главный из них — безналичный расчет. Это позволит проверить, каким образом человек заработал деньги. Автоматически включается финансовый мониторинг и проверяет всех связанных лиц.
Чтобы не было незаконного обогащения или неизвестного источника денег, — добавил чиновник.
Напомним, 6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о рынке земли. Народные депутаты от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» и «Батькивщина» заблокировали трибуну и президиум.