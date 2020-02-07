Погода в Україні: синоптики попереджають про штормовий вітер та морози до -16° (КАРТА)

7 лютого в Україні штормовий вітер. Фото: Pixabay

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Погода в Україні 7 лютого погіршиться. Синоптики прогнозують штормовий вітер до 15−20 м/с по всій території країни.

Така погода відповідає першому, жовтому, рівню небезпеки. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Також 7−9 лютого в Україні очікується зниження температури до −7…−13° вночі і до 1…6° морозу вдень. У деяких областях, зокрема, на сході країни і в Карпатах температура вночі опуститься до 11…16° морозу, а вдень стовпчики термометрів покажуть 5…10° нижче нуля.

У Карпатах зберігається висока небезпека сходження лавин (третій рівень). Найбільш небезпечні ділянки — високогір’я Закарпатської області і гори в Івано-Франківській та Львівській областях. Також у гірських районах Закарпатської області існує загроза зсувів снігу на дороги.

Нагадаємо, 6 лютого через сильні снігопади і штормовий вітер в Україні було знеструмлено 600 населених пунктів. Ожеледиця на дорогах стала причиною багатьох аварій по всій території країни.