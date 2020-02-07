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7 февраля в Украине штормовой ветер. Фото: Pixabay

Погода в Украине: синоптики предупреждают о штормовом ветре и морозах до -16° (КАРТА)

7 фев 2020, 09:54
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Погода в Украине 7 февраля ухудшится. Синоптики прогнозируют штормовой ветер до 15−20 м/с по всей территории страны.

Такая погода соответствует первому, желтому, уровню опасности. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Погода в Украине на 7 февраля. Карта: Гидрометцентр

Также 7−9 февраля в Украине ожидается снижение температуры до −7…−13° ночью и до 1…6° мороза днем. В некоторых областях, в частности, на востоке страны и в Карпатах температура ночью опустится до 11…16° мороза, а днем столбики термометров покажут 5…10° ниже нуля.

В Карпатах сохраняется высокая опасность схождения лавин (третий уровень). Наиболее опасные участки — высокогорье Закарпатской области и горы в Ивано-Франковской и Львовской областях. Также в горных районах Закарпатской области существует угроза оползней снега на дороги.

Погода в Украине на 7 февраля. Карта: Гидрометцентр

Напомним, 6 февраля из-за сильных снегопадов и штормового ветра в Украине были обесточены 600 населенных пунктов. Гололедица на дорогах стала причиной многих аварий по всей территории страны.


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