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Ракурс
Санкции против России. Фото: Delo.ua

Новые санкции США против России могут спровоцировать хаос на мировом рынке нефти — Bloomberg

7 фев 2020, 09:29
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Санкции против России являются одним из главных рычагов в вопросе сдерживания российской агрессии. В США обсуждается вопрос введения санкций в отношении «Роснефти» за работу в Венесуэле, но американское руководство не спешит принимать поспешных решений.

В США считают, что новые санкции могут спровоцировать хаос на мировом рынке нефти, пишет Bloomberg.

Введение санкций может иметь обратный эффект и мировые цены на нефть резко взлетят.

В США помнят введение санкций в отношении «Русала», когда помимо самой компании пострадали ее коммерческие партнеры по всему миру. Санкции против «Русала» полностью так и не вступили в силу, однако рынок на них успел отреагировать и мировые цены на алюминий поднялись на 20%.

В США возможность введения санкций против «Роснефти» рассматривается с сентября 2019 года. Основанием для введения данных санкций является расширения торговли «Роснефти» с Венесуэлой. Инициатором введения данных санкций выступает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.


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