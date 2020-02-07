Санкции против России. Фото: Delo.ua

https://racurs.ua/n133331-novye-sankcii-ssha-protiv-rossii-mogut-sprovocirovat-haos-na-mirovom-rynke-nefti-bloomberg.html

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Санкции против России являются одним из главных рычагов в вопросе сдерживания российской агрессии. В США обсуждается вопрос введения санкций в отношении «Роснефти» за работу в Венесуэле, но американское руководство не спешит принимать поспешных решений.

В США считают, что новые санкции могут спровоцировать хаос на мировом рынке нефти, пишет Bloomberg.

Введение санкций может иметь обратный эффект и мировые цены на нефть резко взлетят.

В США помнят введение санкций в отношении «Русала», когда помимо самой компании пострадали ее коммерческие партнеры по всему миру. Санкции против «Русала» полностью так и не вступили в силу, однако рынок на них успел отреагировать и мировые цены на алюминий поднялись на 20%.

В США возможность введения санкций против «Роснефти» рассматривается с сентября 2019 года. Основанием для введения данных санкций является расширения торговли «Роснефти» с Венесуэлой. Инициатором введения данных санкций выступает спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс.