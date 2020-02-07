Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Эпидемия коронавируса: на круизном лайнере в Японии количество инфицированных возросло до 61, фото: pxhere

Эпидемия коронавируса: на круизном лайнере в Японии количество инфицированных возросло до 61

7 фев 2020, 08:58
999

Круизный лайнер Diamond Princess заблокировали в Японии из-за коронавируса.

Количество инфицированных возросло до 61. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Японии.

На судне продолжаются проверки. Специалисты обнаружили заболевание у одного из путешественников. Медики изучают его показатели здоровья.

По результатам проверки 3 февраля вирус обнаружили у 10 человек. После проведения соответствующих мероприятий на лайнере экипаж объявил двухнедельный карантин. Уже в Японии сообщили о еще 10 случаях инфицирования.

Инфицированных направляют в японские больницы. Те, кто ждет результатов теста, должны оставаться на судне не менее 14 дней.

Всего на борту судна находятся примерно 3700 пассажиров и членов экипажа. Также на лайнере есть и 25 украинцев. Корабль находится на карантине у порта Йокогама в Японии.

Ранее россиянина опечалило отсутствие алкоголя в заблокированном из-за коронавируса лайнере. Он пожаловался на отсутствие стабильных поставок спиртного.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Главные новости за 6 февраля: земельный раздор в Раде и презентация приложения «ДіЯ»

Главной новостью сегодняшнего дня стало рассмотрение Верховной Радой законопроекта о рынке земли. Кроме того, сложные погодные условия наделали беды в стране, а в Киеве представили приложение «ДіЯ»

Новости Украины
23:56   6 фев

Зеленский прокомментировал обыски на «1+1»

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с обысками в офисе группы «1+1 Медиа». Глава государства посочувствовал журналистам, но подчеркнул, что не может вмешиваться в проведение следствия

Правовые новости
18:44   6 фев
1432