Эпидемия коронавируса: на круизном лайнере в Японии количество инфицированных возросло до 61, фото: pxhere

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Круизный лайнер Diamond Princess заблокировали в Японии из-за коронавируса.

Количество инфицированных возросло до 61. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Японии.

На судне продолжаются проверки. Специалисты обнаружили заболевание у одного из путешественников. Медики изучают его показатели здоровья.

По результатам проверки 3 февраля вирус обнаружили у 10 человек. После проведения соответствующих мероприятий на лайнере экипаж объявил двухнедельный карантин. Уже в Японии сообщили о еще 10 случаях инфицирования.

Инфицированных направляют в японские больницы. Те, кто ждет результатов теста, должны оставаться на судне не менее 14 дней.

Всего на борту судна находятся примерно 3700 пассажиров и членов экипажа. Также на лайнере есть и 25 украинцев. Корабль находится на карантине у порта Йокогама в Японии.

Ранее россиянина опечалило отсутствие алкоголя в заблокированном из-за коронавируса лайнере. Он пожаловался на отсутствие стабильных поставок спиртного.