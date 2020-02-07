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Епідемія коронавірусу: на круїзному лайнері в Японії кількість інфікованих зросла до 61, фото: pxhere

Епідемія коронавірусу: на круїзному лайнері в Японії кількість інфікованих зросла до 61

7 лют 2020, 08:58
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Круїзний лайнер Diamond Princess заблокували в Японії через коронавірус.

Кількість інфікованих зросла до 61. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я Японії.

На судні продовжуються перевірки. Фахівці виявили захворювання в одного з мандрівників. Медики вивчають його показники здоров’я.

За результатами перевірки 3 лютого вірус виявили у 10 людей. Після проведення відповідних заходів на лайнері екіпаж оголосив двотижневий карантин. Вже у Японії повідомили про ще 10 випадків інфікування.

Інфікованих направляють до японських лікарень. Ті, хто чекає на результати тесту, мають залишатися на судні щонайменше 14 днів.

Загалом на борту судна перебувають приблизно 3700 пасажирів і членів екіпажу. Також на лайнері є 25 українців. Судно знаходиться на карантині біля порту Йокогама в Японії.

Раніше росіянина засмутила відсутність алкоголю на заблокованому через коронавірус лайнері. Він поскаржився на відсутність стабільних поставок спиртного.

Джерело: Ракурс


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