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Через коронавірус у порту Японії заблокували круїзний лайнер. Фото: primamedia.ru

В порту Японії через коронавірус заблокували круїзний лайнер

4 лют 2020, 08:41
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В Японії круїзний лайнер Diamond Princess («Діамантова Принцеса») помістили на карантин в порту Йогоками через коронавірус 2019-nCoV.

Таких заходів місцева влада вжила після того, як у одного з пасажирів було виявлено зараження коронавірусом. Загалом на борту знаходяться 3,5 тис. осіб. Пасажирам доведеться чекати результати аналізу близько доби. Про це 4 лютого повідомляє DW із посиланням на японські ЗМІ.

Встановлено, що 3 лютого з борту судна у китайському Гонконзі зійшов 80-річний чоловік, у якого виявили коронавірус. Інформаційне агентство Японії «Kyodo» зазначило, що після цього на погіршення самопочуття поскаржилися семеро осіб на борту лайнера.

Тим часом у Міністерстві охорони здоров’я Японії зафіксували 20 випадків захворювань, викликаних коронавірусом нового типу. З міста Ухань (Китай) Японія вже евакуювала 500 громадян.

Нагадаємо, 30 січня в порту італійського міста Чивітавекк’я заблокували круїзний лайнер Costa Crociere, на борту якого перебували приблизно 6 тис. пасажирів. Такі заходи прийняли після того, як у двох туристів з китайського Гонконгу виявили симптоми коронавірусу 2019-nCoV. Однак, згодом, підозра не підтвердилася і пасажири змогли покинути судно наступного дня.


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