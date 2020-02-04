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Из-за коронавируса в порту Японии заблокировали круизный лайнер. Фото: primamedia.ru

В порту Японии из-за коронавируса заблокировали круизный лайнер

4 фев 2020, 08:41
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В Японии круизный лайнер Diamond Princess («Бриллиантовая Принцесса») поместили на карантин в порту Йогоками из-за коронавируса 2019-nCoV.

Такие действия местные власти приняли после того, как у одного из пассажиров обнаружили заражение коронавирусом. Всего на борту находятся 3,5 тыс. лиц. Пассажирам придется ждать результатов анализа около суток. Об этом 4 февраля сообщает DW со ссылкой на японские СМИ.

Установлено, что 3 февраля с борта судна в китайском Гонконге сошел 80-летний мужчина, у которого обнаружили коронавирус. Информационное агентство Японии «Киодо» отметило, что после этого на ухудшение самочувствия пожаловались семь человек на борту лайнера.

Тем временем в Министерстве здравоохранения Японии зафиксировали 20 случаев заболеваний, вызванных коронавирусом нового типа. Из города Ухань (Китай) Япония уже эвакуировала 500 граждан.

Напомним, 30 января в порту итальянского города Чивитавеккья заблокировали круизный лайнер Costa Crociere, на борту которого находились примерно 6 тыс. пассажиров. Такие меры приняли после того, как у двух туристов из Гонконга обнаружили симптомы коронавируса 2019-nCoV. Однако, впоследствии, подозрение не подтвердилось, и пассажиры смогли покинуть судно на следующий день.


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