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От коронавируса в КНР погибли 414 человек. Фото: 24 канал

Китайский коронавирус: число погибших превысило 420 человек

4 фев 2020, 08:10
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Коронавирус 2019 nCoV по состоянию на 4 февраля унес уже 426 жизней в Китае. Заболели во всем мире более 20 тыс. лиц.

Органы здравоохранения китайской провинции Хубэй, что стала эпицентром вспышки болезни, сообщили, что в понедельник умерли 64 человека. Общее число заражений в провинции возросло до 13 тыс. 522 случаев. Также сообщается, что успешное лечение прошли 396 человек. Об этом 4 января сообщает CNN со ссылкой на Комиссию по здравоохранению Китая.

Власти Уханя в связи с большим количеством зараженных решила выделить под организацию больниц стадион «Хуншань» и Международный конференц-центр. Это позволит разместить на этой территории 1 тыс. больных.

Напомним, 3 февраля в Китае в результате заражения коронавирусом погибли 362 человека. Также известно, что после успешного курса лечения из медицинских учреждений уже выписаны 475 человек, которые были инфицированы 2019 nCoV. Медики заявляют, что своевременное и правильное лечение позволяет излечиться от заболевания.


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