Від коронавірусу у КНР загинули 414 осіб. Фото: 24 канал

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Коронавірус 2019 nCoV станом на 4 лютого забрав вже 426 життів у Китаї. Захворіли у всьому світі понад 20 тис. осіб.

Органи охорони здоров’я китайського провінції Хубей, що стала епіцентром спалаху хвороби, повідомили, що у понеділок померли 64 особи. Загальне число заражень в провінції зросло до 13 тис. 522 випадків. Також повідомляється, що успішне лікування пройшли 396 осіб. Про це 4 січня повідомляє CNN із посиланням на Комісію з охорони здоров’я Китаю.

Влада Уханя у зв’язку з великою кількістю заражених вирішила виділити під організацію лікарень стадіон «Хуншань» і Міжнародний конференц-центр. Це дозволить розмістити на цій території 1 тис. хворих.

Нагадаємо, 3 лютого в Китаї внаслідок зараження коронавірусом загинули 362 людини. Також відомо, що після успішного курсу лікування із медичних закладів вже виписані 475 осіб, які були інфіковані 2019 nCoV. Медики заявляють, що своєчасне і правильне лікування дозволяє вилікуватися від захворювання.