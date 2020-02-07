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Эпидемия коронавируса: умерли более 600 человек, в то же время более 1500 вылечились, фото: pxfuel

Эпидемия коронавируса: в мире умерли более 600 человек

7 фев 2020, 08:28
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Китайский коронавирус стал причиной смерти 638 человек.

В то же время более 1500 вылечились. Об этом сообщает Центр системных исследований при Университете Джона Хопкинса.

Количество инфицированных увеличилось до 31 472 человек. В то же время 1574 человека успешно вылечились.

На материковом Китае зафиксировано 636 смертей. О новых случаях заболевания сообщили и в Гонконге и Филиппинах.

Вспышку коронавируса в Ухане (провинции Хубэй) зафиксировали в декабре 2019 года. Сначала ученые не получали достаточной информации, но впоследствии обнаружили, что вирус передается от человека к человеку. В Китае власти продолжают принимать меры, которые обеспечат безопасность граждан.

Ранее из мегаполиса Ухань эвакуировали 54 граждан Украины. Киев получил разрешение от властей Китая на эвакуацию своих граждан чартерным рейсом.

Источник: Ракурс


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