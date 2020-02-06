Заседания ВРУ 6 февраля 2020 года. Скришнот из трансляции

https://racurs.ua/n133327-glavnye-novosti-za-6-fevralya-zemelnyy-razdor-v-rade-i-prezentaciya-prilojeniya-diya.html

Ракурс

Сегодняшний день в Верховной Раде был насыщен событиями. Главным вопросом дня стал рынок земли. Во время рассмотрения стратегически важного законопроекта народные избранники блокировали трибуну, занимали место спикера и успели подраться. Так, с самого утра лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко заняла место председателя ВРУ Дмитрия Разумкова, а нардеп от «Слуги народа» Николай Тищенко и мажоритарщик Сергей Рудык потолкались с представителями «Батькивщины».

Рада завершила вечернее пленарное заседание в 19.30. Народные избранники так и не закончили рассматривать поправки к законопроекту о землю, рассмотрели лишь 184 с более 4 тис. поправок.

В Киеве сегодня презентовали мобильное приложение «ДіЯ» — флагман программы цифровой трансформации Украины, который призван хранить все необходимые документы в электронном виде. Первыми ожидается запуск электронных удостоверений водителя и свидетельства о регистрации транспортного средства. С марта «ДіЯ» будет бесплатной для пользования владельцев смартфонов, если у них на счету будет хотя бы 1 копейка.

Сильные снегопады и метели привели к тому, что в Украине были обесточены более 600 населенных пунктов. Гололедица на дорогах стала причиной многих аварий, а из снежных заносов только спасатели освободили 134 транспортных средства.

Народный депутат Александр Ткаченко во время встречи президента Украины Владимира Зеленского с фракцией «Слуга народа» признался, что записи разговоров, которые касаются кассетного скандала с участием премьер-министра Алексея Гончарука, хранились на компьютерах телеканала «1+1».

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня представил нового председателя Львовской областной государственной администрации. Главой области стал 38-летний Максим Козицкий, его кандидатуру на должность председателя ЛОГА Кабинет министров согласовал в конце 2019 года.