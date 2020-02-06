Дубилет сообщил, когда заработают государственные услуги в интернете. Фото: ТСН

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Дмитрий Дубилет, министр Кабинета министров Украины, считает, что в стране стоит дерегулировать как можно больше услуг.

Этого удастся достичь тогда, когда произойдет объединение реестров различных ведомств, министерств и учреждений в единый реестр. Это не только добавит удобства гражданам, но и сократит количество государственных услуг. Об этом 6 февраля Дубилет заявил в интервью «Громадському».

До последнего времени каждое министерство — это была какая-то отдельная сфера. Никто ни с кем не общался, так сказать, на уровне реестров. Если мы сделаем сделать так, чтобы, например, был единый реестр украинцев, а не у налоговой — свой, у ЗАГСов, у Минюста — свой, и так далее. То есть если мы сможем сделать так, чтобы информация между органами нормально циркулировала и органы не заставляли гражданина приносить справку из другого государственного органа — это очень сильно сократит количество государственных услуг. И это, на самом деле, гораздо лучше, чем переводить их в электронный вид, — отметил чиновник.

Дубилет отметил, что в 2020 году будут введены 50 ключевых услуг для приложения «ДіЯ». При этом чиновник уверяет, что проект «Государство в смартфоне» не предполагает, что все услуги будут предоставляться только в интернете, поскольку не у всех граждан есть смартфоны и собственная цифровая подпись.

При этом министр Кабмина подчеркнул, что электронная форма лучше, поскольку, «если что-то существует в бумажной форме — там гораздо больший потенциал для коррупции».

Напомним, 6 февраля в Киеве презентовали мобильное приложение «ДіЯ», которое призвано хранить все необходимые документы в электронном виде.