Авария на оккупированной Донетчине. Фото: сепаратистские СМИ

https://racurs.ua/n133325-avtobus-s-passajirami-razbilsya-na-okkupirovannoy-donetchine-dva-cheloveka-pogibli-22.html

Ракурс

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на оккупированной территории Донецкой области.

Под Новоазовском 6 декабря перевернулся рейсовый автобус «Горловка — Севастополь». В результате аварии погибли два человека, а 22 получили травмы. Об этом сегодня сообщили местные СМИ, которые контролируются пророссийскими боевиками так называемой «Донецкой народной республики».

Отмечается, что среди пострадавших три ребенка. Всего в автобусе находились 29 человек.

Причины ДТП пока неизвестны. В сети появились фото и видео с места трагического события.

Напомним, 6 февраля на трассе Одесса — Киев, в районе села Болгарка Раздельнянского района Одесской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в котором находился 21 человек, в том числе, один ребенок. В результате аварии пострадали три пассажира.