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Авария на оккупированной Донетчине. Фото: сепаратистские СМИ

Автобус с пассажирами разбился на оккупированной Донетчине, два человека погибли, 22 травмировались (ФОТО, ВИДЕО)

6 фев 2020, 22:44
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Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на оккупированной территории Донецкой области.

Под Новоазовском 6 декабря перевернулся рейсовый автобус «Горловка — Севастополь». В результате аварии погибли два человека, а 22 получили травмы. Об этом сегодня сообщили местные СМИ, которые контролируются пророссийскими боевиками так называемой «Донецкой народной республики».

Отмечается, что среди пострадавших три ребенка. Всего в автобусе находились 29 человек.

Причины ДТП пока неизвестны. В сети появились фото и видео с места трагического события.

Авария на оккупированной Донетчине. Фото: сепаратистские СМИ

Напомним, 6 февраля на трассе Одесса — Киев, в районе села Болгарка Раздельнянского района Одесской области, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса, в котором находился 21 человек, в том числе, один ребенок. В результате аварии пострадали три пассажира.

Источник: Ракурс


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