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Ракурс
Суд определил залог за чиновника секретариата Кабмина. Фото: slovoidilo.ua

Суд арестовал задержанного на миллионной взятке чиновника секретариата Кабмина

6 фев 2020, 22:08
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Печерский районный суд города Киева по ходатайству следователей ГБР избрал меру пресечения начальнику одного из управлений секретариата Кабинета министров Украины.

Чиновник, который на днях погорел на миллионной взятке, взят под стражу. Также определен залог в сумме 1 млн 552 грн. Ранее ему сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

В ведомстве заявили, что в случае доказательства вины, должностному лицу грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

Напомним, 4 февраля на взятке в размере 2,5 млн грн задержали начальника Управления административных зданий хозяйственно-финансового департамента секретариата Кабинета министров Украины Игоря Новосьола. «Откат» назначался за подписание актов приемки-передачи выполненных строительных работ и за отзыв судебных исков к подрядчику.

Источник: Ракурс


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