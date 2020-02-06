Суд визначив заставу за посадовця секретаріату Кабміну. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n133324-sud-areshtuvav-zatrymanogo-na-milyonnomu-habari-posadovcya-sekretariatu-kabminu.html

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Печерський районний суд міста Києва за клопотання слідчих ДБР обрав запобіжний захід начальнику одного із управлінь секретаріату Кабінету міністрів України.

Посадовця, який днями погорів на мільйонному хабарі, взято під варту. Також визначено заставу в сумі 1 млн 552 грн. Раніше йому повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України. Про це 6 лютого повідомила прес-служба Державного бюро розслідувань.

У відомстві заявили, що у разі доведення вини, посадовій особі загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 4 лютого на хабарі в розмірі 2,5 млн грн затримали начальника Управління адміністративних будинків господарсько-фінансового департаменту секретаріату Кабінету міністрів України Ігоря Новосьола. «Відкат» призначався за підписання актів приймання-передачі виконаних будівельних робіт та відкликання судових позовів до підрядника.