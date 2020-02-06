Аварія на окупованій Донеччині. Фото: сепаратистські ЗМІ

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Дорожньо-транспортна пригода з смертельними наслідками сталася на окупованій території Донецької області.

Під Новоазовськом 6 грудня перекинувся рейсовий автобус «Горлівка — Севастополь». Внаслідок аварії загинули двоє осіб, а 22 отримали травми. Про це сьогодні повідомили місцеві ЗМІ, які контролюються проросійськими бойовиками так званої «Донецької народної республіки».

Зазначається, що серед постраждалих троє дітей. Загалом у автобусі перебували 29 осіб.

Причини ДТП наразі невідомі. В мережі з’явилися фото та відео з місця трагічної події.

Нагадаємо, 6 лютого на трасі Одеса — Київ, в районі села Болгарка Роздільнянського району Одеської області сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського автобуса, в якому знаходилася 21 особа, зокрема, одна дитина. Внаслідок аварії Постраждали троє пасажирів.