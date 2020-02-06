Дубілет повідомив, коли запрацюють державні послуги в інтернеті. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n133326-dubilet-povidomyv-koly-zapracuut-vsi-derjavni-poslugy-v-interneti-video.html

Ракурс

Дмитро Дубілет, міністр Кабінету міністрів України, вважає, що в країні варто дерегулювати якомога більше послуг.

Цього вдасться досягти тоді, як відбудеться об'єднання реєстрів різних відомств, міністерств та установ в єдиний реєстр. Це не лише додасть зручності громадянам, але й скоротить кількість державних послуг. Про це 6 лютого Дубілет заявив в інтерв’ю «Громадському».

До останнього часу кожне міністерство — це була якась окрема царина. Ніхто ні з ким не спілкувався, так би мовити, на рівні реєстрів. Якщо ми зробимо зробити так, щоб, наприклад, був єдиний реєстр українців, а не в податкової — свій, у РАЦСів, у Мінюсту — свій, і так далі. Тобто якщо ми зможемо зробити так, щоб інформація між органами нормально циркулювала і органи не змушували громадянина приносити довідку з іншого державного органу — це дуже сильно скоротить кількість державних послуг. І це, насправді, набагато краще, ніж переводити їх в електронний вигляд, — зазначив посадовець.

Дубілет зазначив, що у 2020 році буде запроваджено 50 ключових послуг для додатка «Дія». При цьому урядовець запевняє, що проект «Держава у смартфоні» не передбачає, що всі послуги надаватимуться лише в інтернеті, оскільки не всі громадяни мають смартфони та власний цифровий підпис.

При цьому міністр Кабміну наголосив, що електронна форма краща, оскільки, «якщо щось існує у паперовій формі — там набагато більший потенціал для корупції».

Нагадаємо, 6 лютого у Києві презентували мобільний додаток «ДіЯ», який покликаний зберігати всі необхідні документи в електронному вигляді.