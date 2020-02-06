Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Дубілет повідомив, коли запрацюють державні послуги в інтернеті. Фото: ТСН

Дубілет повідомив, коли запрацюють всі державні послуги в інтернеті (ВІДЕО)

6 лют 2020, 23:22
999

Дмитро Дубілет, міністр Кабінету міністрів України, вважає, що в країні варто дерегулювати якомога більше послуг.

Цього вдасться досягти тоді, як відбудеться об'єднання реєстрів різних відомств, міністерств та установ в єдиний реєстр. Це не лише додасть зручності громадянам, але й скоротить кількість державних послуг. Про це 6 лютого Дубілет заявив в інтерв’ю «Громадському».

До останнього часу кожне міністерство — це була якась окрема царина. Ніхто ні з ким не спілкувався, так би мовити, на рівні реєстрів. Якщо ми зробимо зробити так, щоб, наприклад, був єдиний реєстр українців, а не в податкової — свій, у РАЦСів, у Мінюсту — свій, і так далі. Тобто якщо ми зможемо зробити так, щоб інформація між органами нормально циркулювала і органи не змушували громадянина приносити довідку з іншого державного органу — це дуже сильно скоротить кількість державних послуг. І це, насправді, набагато краще, ніж переводити їх в електронний вигляд, — зазначив посадовець.

Дубілет зазначив, що у 2020 році буде запроваджено 50 ключових послуг для додатка «Дія». При цьому урядовець запевняє, що проект «Держава у смартфоні» не передбачає, що всі послуги надаватимуться лише в інтернеті, оскільки не всі громадяни мають смартфони та власний цифровий підпис.

При цьому міністр Кабміну наголосив, що електронна форма краща, оскільки, «якщо щось існує у паперовій формі — там набагато більший потенціал для корупції».

Нагадаємо, 6 лютого у Києві презентували мобільний додаток «ДіЯ», який покликаний зберігати всі необхідні документи в електронному вигляді.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Дубілет повідомив, коли запрацюють всі державні послуги в інтернеті (ВІДЕО)

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, коли в Україні можна буде отримати онлайн всі державні послуги. Також він запевнив, що проект «Держава у смартфоні» не передбачає, що послуги надаватимуться лише через інтернет

Новини України
23:22

Автобус із пасажирами розбився на окупованій Донеччині, двоє загиблих та 22 травмованих (ФОТО, ВІДЕО)

На території Донецької області, яка контролюється проросійськими бойовиками ДНР, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю автобуса. Підконтрольні сепаратистам ЗМІ повідомляють, що двоє осіб загинули, а 22 постраждали

Новини України
22:44

Жував жуйку і тер носа: Богдан «ефектно» відповів на запитання журналіста про конфлікт із Єрмаком (ВІДЕО)

Андрій Богдан, голова Офісу президента, знову потрапив у скандал, коли відповідав на запитання журналіста про конфлікт із радником глави держави Андрієм Єрмаком

Новини України
17:37
1432