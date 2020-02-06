Засідання ВРУ 6 лютого 2020 року. Скрішнот із трансляції

https://racurs.ua/ua/n133327-golovni-novyny-za-6-lutogo-zemelnyy-rozbrat-u-radi-ta-prezentaciya-dodatku-diya.html

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Сьогоднішній день у Верховній Раді був насичений подіями. Головним питанням дня став ринок землі. Під час розгляду стратегічно важливого законопроекту народні обранці блокували трибуну, займали місце спікера та встигли побитися. Так, з самого ранку лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко зайняла місце голови ВРУ Дмитра Разумкова, а нардеп від «Слуги народу» Микола Тищенко та мажоритарник Сергій Рудик поштовхалися із представниками «Батьківщини».

Рада завершила вечірнє пленарне засідання о 19.30. Народні обранці так і не закінчили розглядати поправки в законопроект про землю, розглянули лише 184 з понад 4 тис. поправок.

У Києві сьогодні презентували мобільний додаток «ДіЯ» — флагман програми цифрової трансформації України, який покликаний зберігати всі необхідні документи в електронному вигляді. Першими очікується запуск електронних посвідчень водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. З березня «ДіЯ» буде безкоштовною для користування власників смартфонів, якщо у них на рахунку буде хоча б 1 копійка.

Сильні снігопади та хуртовини призвели до того, що в Україні було знеструмлено 600 населених пунктів. Ожеледиця на дорогах стала причиною багатьох аварій, а зі снігових заметів рятувальники визволили 134 транспортних засоби.

Народний депутат Олександр Ткаченко під час зустрічі президента України Володимира Зеленського з фракцією «Слуга народу» зізнався, що записи розмов, які стосуються касетного скандалу за участю прем'єр-міністра Олексія Гончарука, зберігалися на комп’ютерах телеканалу «1+1».

Президент України Володимир Зеленський сьогодні представив нового голову Львівської обласної державної адміністрації. Очільником області став 38-річний Максим Козицький, його кандидатуру на посаду голови ЛОДА Кабінет міністрів погодив наприкінці 2019 року.