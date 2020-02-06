Львівську ОДА очолив бізнесмен Козицький, фото — "Еко-оптіма"

https://racurs.ua/ua/n133304-lvivsku-oda-ocholyv-biznesmen-kozyckyy.html

Ракурс

Президент Володимир Зеленський 6 лютого представив нового голову Львівської обласної адміністрації. Ним став Максим Козицький. На сайті глави держави з’явився текст відповідного указу.

Максим Козицький — людина досвідчена, фахова. Ми шукали сильного менеджера, а в нього 20 років професіональної діяльності. Тому він пройшов з самого початку до вищого рівня, — сказав Зеленський під час представлення нового голови області, яке відбулося у Червонограді.

Козицькому 38 років. Він бізнесмен, має медичну освіту (хірург). Другу освіту отримав у Києво-Могилянській академії.

З 2009 року керував компанією «Еко-оптіма». Згодом вона отримала кредит від банку ЄБРР та комерційного банку для розвитку енергетичного бізнесу (придбання двох турбін). Ця компанія нині є найбільшою на заході країни, що займається виробництвом електроенергії з альтернативних джерел — за допомогою вітрових та сонячних електростанцій.

У 2015 році балотувався до Львівської облради від партії «Самопоміч», але до ради не пройшов.

Влітку минулого року Козицький вже був кандидатом на посаду голови Львівської ОДА. Наприкінці минулого року Зеленський звільнив з посади голови ЛОДА Маркіяна Мальського, якого призначив влітку. Уряд наприкінці грудня 2019 року узгодив кандидатуру Козицького.

Батько Козицького — власник львівського муніципального велопрокату NextBike та групи бурових компаній «Горизонти».