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Ракурс
Львовскую ОГА возглавил бизнесмен-хирург Козицкий, фото — "Эко-Оптима"

Львовскую ОГА возглавил бизнесмен-хирург Козицкий

6 фев 2020, 16:27
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Президент Владимир Зеленский 6 февраля представил нового председателя Львовской областной администрации. Им стал Максим Козицкий. На сайте главы государства появился текст соответствующего указа.

Максим Козицкий — человек опытный, профессиональный. Мы искали сильного менеджера, а у него 20 лет профессиональной деятельности. Поэтому он прошел с самого начала до высшего уровня, — сказал Зеленский во время представления нового главы области, которое состоялось в Червонограде.

Козицкому 38 лет. Он бизнесмен, имеет медицинское образование (хирург). Второе образование получил в Киево-Могилянской академии.

С 2009 года руководил компанией «Эко-Оптима». Впоследствии она получила кредит от банка ЕБРР и коммерческого банка для развития энергетического бизнеса (приобретение двух турбин). Эта компания сейчас является крупнейшей на западе страны в сфере производства электроэнергии из альтернативных источников — с помощью ветровых и солнечных электростанций.

В 2015 году баллотировался в Львовского облсовета от партии «Самопомощь», но в совет не прошел.

Летом прошлого года Козицкий уже был кандидатом на должность главы Львовской ОГА. В конце прошлого года Зеленский уволил председателя ЛОГА Маркияна Мальского, которого назначил летом. Правительство в конце декабря 2019 года согласовало кандидатуру Козицкого.

Отец Козицкого — владелец львовского муниципального велопроката NextBike и группы буровых компаний «Горизонты».

Источник: Ракурс


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