Блокування трибуни у ВРУ. Скріншот: трансляція

https://racurs.ua/ua/n133320-zemelni-prystrasti-sogodni-rada-proyshla-184-z-4-tys-popravok-na-tli-biyky-layky-i-protestiv.html

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Верховна Рада 6 лютого завершила вечірнє пленарне засідання. Народні обранці так і не закінчили розглядати поправки в законопроект про землю, розглянули лише 184 поправки з понад 4 тис. поправок.

Перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук о 19.30 закрив вечірнє пленарне засідання ВРУ. Про це повідомлялося у трансляції з сесійної зали, яку проводили українські телеканали.

Шановні друзі! 19.29 — давайте вже закриємо сьогоднішнє засідання і зустрінемося завтра зранку, — заявив Стефанчук, частина нардепів відреагувала на слова оплесками.

Як відомо, сьогодні в парламенті вирували пристрасті на тлі розгляду закону про землю. Рада відкрила засідання і відразу пішла на три поспіль позапланових півгодинних перерви.

З самого ранку противники земельної реформи блокували трибуну. А місце спікера заблокувала лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко. Не обійшлося і без бійок — почубилися депутати Артем Дмитрук та Сергій Власенко. Також Микола Тищенко та мажоритарник Сергій Рудик поштовхалися із представниками «Батьківщини».

Нардеп від «Слуги народу» Олександр Качура заявив, що Юлія Тимошенко порізала собі палець, вириваючи мікрофон спікера Разумкова. Дехто відпочивав на роботі — парламентар від «Слуги народу» Олександр Кабанов під час засідання ВРУ дивився серіал.

Нагадаємо, спікер ВРУ Дмитро Разумков розкритикував сьогоднішню поведінку нардепів, заявивши, що їхні дії не є ознакою демократії.