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Блокирование трибуны ВРУ. Скриншот: трансляция

Земельные страсти: сегодня Рада прошла 184 из 4 тыс. поправок на фоне драк, ругани и протестов (ФОТО)

6 фев 2020, 19:59
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Верховная Рада 6 февраля завершила вечернее пленарное заседание. Народные избранники так и не закончили рассматривать поправки в законопроект о земле, рассмотрели лишь 184 поправки из более 4 тыс. поправок.

Первый заместитель спикера парламента Руслан Стефанчук в 19.30 закрыл вечернее пленарное заседание ВРУ. Об этом сообщалось в трансляции из сессионного зала, которую проводили украинские телеканалы.

Уважаемые друзья! 19.29 — давайте уже закроем сегодняшнее заседание и встретимся завтра утром, — заявил Стефанчук, часть нардепов отреагировала на слова аплодисментами.

Как известно, сегодня в парламенте бушевали страсти на фоне рассмотрения закона о земле. Рада открыла заседание и сразу ушла на три подряд внеплановых получасовых перерыва.

С самого утра противники земельной реформы блокировали трибуну. А место спикера заблокировала лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. Не обошлось и без драк — подрались депутаты Артем Дмитрук и Сергей Власенко. Также Николай Тищенко и мажоритарщик Сергей Рудык потолкались с представителями «Батькивщины».

Нардеп от «Слуги народа» Александр Качур заявил, что Юлия Тимошенко порезала себе палец, вырывая микрофон спикера Разумкова. Кто-то отдыхал на работе — парламентарий от «Слуги народа» Александр Кабанов во время заседания ВРУ смотрел сериал.

Блокирование трибуны ВРУ. Скриншот: трансляция

Блокирование трибуны ВРУ. Скриншот: трансляция

Блокирование трибуны ВРУ. Скриншот: трансляция

Напомним, спикер ВРУ Дмитрий Разумков раскритиковал сегодняшнее поведение нардепов, заявив, что их действия не являются признаком демократии.

Источник: Ракурс


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Земельные страсти: сегодня Рада прошла 184 из 4 тыс. поправок на фоне драк, ругани и протестов (ФОТО)

В украинском парламенте завершилось вечернее пленарное заседание. Нардепы не закончили рассматривать поправки в законопроект о рынке земли, поскольку длительное время уделили блокированию трибуны и дракам

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19:59