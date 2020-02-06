Новый закон даст возможность Коломойскому получить компенсацию за «ПриватБанк». Фото: ТСН

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Верховная Рада рассмотрит новую версию законопроекта № 2571, который должен был сделать почти невозможным получение денежной компенсации экс-владельцами «ПриватБанка».

Однако, после доработки и сокращения документа, бывшие собственники банка — Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, могут получить компенсацию. В документ внесли соответствующие правки. Новую версию законопроекта сократили с 400 до 6 страниц. Проект внесен Даниилом Гетманцевым и другими депутатами финансового комитета Верховной Рады. Об этом 6 февраля сообщает «НВ Бизнес».

Новый законопроект вносит изменения в законы «О банках и банковской деятельности» и «О системе гарантирования вкладов физлиц» в ст. 79 и 54 соответственно, относительно обжалования решений. В нынешнем варианте закона утверждается, что, если, решение НБУ о национализации или выведения банка с рынка признается незаконным, то его владельцы имеют право на получение компенсации. То есть доказывать размер убытков им уже не будет нужно.

В случае достижения согласия, участники переговоров заключают соглашение в виде договора, существенными условиями которого является согласованный порядок, способы и сроки компенсации. … Общий размер ущерба, который может быть взыскан с НБУ в пользу бывших владельцев банка, ограничивается размером ущерба, кроме морального вреда. В документе не уточняется, по каким именно стандартам и параметрам будет определяться убыток прежних владельцев, — говорится в публикации про обновленный законопроект.

Напомним, 31 января Верховный суд по ходатайству Кабмина перенес на неопределенный срок рассмотрение дела, решение по которому повлияет на конечный вердикт относительно законности национализации «ПриватБанка».