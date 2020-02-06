Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Новый закон даст возможность Коломойскому получить компенсацию за «ПриватБанк». Фото: ТСН

В Раде разработали закон, который даст Коломойскому возможность получить компенсацию за «ПриватБанк» (ДОКУМЕНТ)

6 фев 2020, 19:21
999

Верховная Рада рассмотрит новую версию законопроекта № 2571, который должен был сделать почти невозможным получение денежной компенсации экс-владельцами «ПриватБанка».

Однако, после доработки и сокращения документа, бывшие собственники банка — Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, могут получить компенсацию. В документ внесли соответствующие правки. Новую версию законопроекта сократили с 400 до 6 страниц. Проект внесен Даниилом Гетманцевым и другими депутатами финансового комитета Верховной Рады. Об этом 6 февраля сообщает «НВ Бизнес».

Новый законопроект вносит изменения в законы «О банках и банковской деятельности» и «О системе гарантирования вкладов физлиц» в ст. 79 и 54 соответственно, относительно обжалования решений. В нынешнем варианте закона утверждается, что, если, решение НБУ о национализации или выведения банка с рынка признается незаконным, то его владельцы имеют право на получение компенсации. То есть доказывать размер убытков им уже не будет нужно.

В случае достижения согласия, участники переговоров заключают соглашение в виде договора, существенными условиями которого является согласованный порядок, способы и сроки компенсации. … Общий размер ущерба, который может быть взыскан с НБУ в пользу бывших владельцев банка, ограничивается размером ущерба, кроме морального вреда. В документе не уточняется, по каким именно стандартам и параметрам будет определяться убыток прежних владельцев, — говорится в публикации про обновленный законопроект.

В Раде разработали закон под Коломойского. Документ: НВ

Напомним, 31 января Верховный суд по ходатайству Кабмина перенес на неопределенный срок рассмотрение дела, решение по которому повлияет на конечный вердикт относительно законности национализации «ПриватБанка».


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

В Раде разработали закон, который даст Коломойскому возможность получить компенсацию за «ПриватБанк» (ДОКУМЕНТ)

Политики внесли существенные правки в проект закона № 2571, запрещающий возврат банков их бывшим собственникам. Нововведения дают шансы бывшим владельцам «ПриватБанка» получить компенсацию

Новости Украины
19:21

Зеленский прокомментировал обыски на «1+1»

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с обысками в офисе группы «1+1 Медиа». Глава государства посочувствовал журналистам, но подчеркнул, что не может вмешиваться в проведение следствия

Правовые новости
18:44

Обыски в Госкосмосе и «Арсенале»: силовики расследуют возможную растрату имущества

На территории Государственного космического агентства и государственного предприятия завод «Арсенал» продолжаются обыски. Расследование в деле о растрате имущества начали в 2019 году

Новости Украины
16:19
1432