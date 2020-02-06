Новий закон дасть можливість Коломойскому отримати компенсацію за «ПриватБанк». Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n133319-u-radi-rozrobyly-zakon-yakyy-dast-kolomoyskomu-mojlyvist-otrymaty-kompensaciu-za-pryvatbank.html

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Верховна Рада розгляне нову версію законопроекту № 2571, який повинен був зробити майже неможливим отримання грошової компенсації екс-власниками «ПриватБанку».

Однак, після доопрацювання і скорочення документа, колишні власники, банку Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов, можуть отримати компенсацію. В документ внесли відповідні правки. Нову версію законопроекту скоротили з 400 до 6 сторінок. Проект внесений Данилом Гетьманцевим та іншими депутатами фінансового комітету Верховної Ради. Про це 6 лютого повідомляє «НВ Бізнес».

Новий законопроект вносить зміни до законів «Про банки і банківську діяльність» та «Про систему гарантування вкладів фізосіб» у ст. 79 і 54 відповідно, щодо оскарження рішень. У теперішньому варіанті закону стверджується, що, якщо, рішення НБУ про націоналізацію або виведення банку з ринку визнається незаконним, то його власники мають право на отримання компенсації. Тобто доводити розмір збитків їм вже не буде потрібно.

У разі досягнення згоди, учасники переговорів укладають угоду у вигляді договору, істотними умовами якого є узгоджений порядок, способи і терміни компенсації. … Загальний розмір шкоди, який може бути стягнуто з НБУ на користь колишніх власників банку, обмежується розміром збитку, крім моральної шкоди. У документі не уточняється, за якими саме стандартами та параметрами буде визначатися збиток колишніх власників, — йдеться в публікації про оновлений законопроект.

Нагадаємо, 31 січня Верховний суд за клопотанням Кабміну переніс на невизначений термін розгляд справи, рішення у якій вплине на кінцевий вердикт щодо законності націоналізації «ПриватБанку».