Коломойський проти ПриватБанка: підприємство олігарха отримало відсуджені 22 млн грн, фото — "24 канал"

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«ПриватБанк» здійснив виплату «Нікопольському заводу феросплавів» 21,8 млн грн. Ці гроші надійдуть підприємству відповідно до рішення Господарського суду Києва.

Держбанк відправив платіж і водночас подав апеляційну скаргу, вважаючи рішення першої інстанції неправомірним, повідомила 29 січня прес-служба «ПриватБанку».

«Нікопольський завод феросплавів», який контролює Ігор Коломойський, подав позов проти «ПриватБанку» у жовтні 2019 року. Він вимагав стягнути суму, яка тотожна сумі мирової угоди, котру завод уклав з Нацбанком у серпні 2019 року. Вона стосувалася кредитів рефінансування, які були видані Нацбанком «ПриватБанку» до націоналізації в 2016 році. Поручителем за цими кредитами виступав Нікопольський завод феросплавів.

У другій половині вересня біля головного офісу «ПриватБанку» співробітники Нікопольського заводу феросплавів влаштували пікет у зв’язку з угодою про врегулювання спору між Нацбанком та цим заводом. Загалом поліція зареєструвала 134 звернення від працівників банку та інших громадян за фактами порушення правопорядку учасниками протестів.

Крім того, НБУ підозрював, що робітники і співробітники цього підприємства також пікетують його офіс на Інститутській у Києві.