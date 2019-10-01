Нікопольський завод феросплавів подав до суду на «ПриватБанк», фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n127522-nikopolskyy-zavod-ferosplaviv-podav-na-pryvatbank-pozov-na-ponad-20-mln-grn.html

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АТ «Нікопольський завод феросплавів» подав до Господарського суду міста Києва позов до «ПриватБанку» щодо стягнення понад 22 млн грн.

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Суд, дослідивши матеріали позовної заяви, дійшов висновку про наявність підстав для залишення її без руху. Про це йдеться у матеріалах відповідного рішення суду за 26 вересня.

Зазначається, що таке рішення ухвалене, оскільки позивач допустив помилки як під час оформлення доказів, так і по суті. Так, додані до позовної заяви копії письмових доказів не були засвідчені в установленому законодавством порядку.

Крім того, зауваження суду стосуються суми, яку намагається стягнути позивач.

Позивач в прохальній частині позовної заяви зазначає суму до стягнення в розмірі 22 млн 37 тис. 930,01 грн не визначаючи її правової природи, однак предмет позову, тобто певна матеріально-правова вимога позивача до відповідача, стосовно якої позивач просить прийняти судове рішення, повинен бути чітко визначений позивачем у прохальній частині позовної заяви, — зазначається в рішенні суду.

На виправлення недоліків суд встановив п’ятиденний строк з моменту вручення рішення.

Варто додати, що сума в 22 млн грн відповідає сумі мирової угоди, котру цей завод уклав з Нацбанком у серпні. Вона стосувалася кредитів рефінансування, які були видані Нацбанком «ПриватБанку» ще до націоналізації в 2016 році. Поручителем за цими кредитами виступав Нікопольський завод феросплавів.

Нагадаємо, в другій половині вересня біля головного офісу «ПриватБанку» співробітники Нікопольського заводу феросплавів влаштували пікет у зв’язку з угодою про врегулювання спору між Нацбанком та цим заводом.