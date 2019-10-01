Никопольский завод феросплавов подал в суд на «ПриватБанк», фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n127522-nikopolskiy-zavod-ferrosplavov-podal-na-privatbank-isk-na-22-mln-grn.html

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АО «Никопольский завод ферросплавов» подал в Хозяйственный суд города Киева иск к «ПриватБанку» о взыскании более чем 22 млн грн.

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Суд, исследовав материалы искового заявления, пришел к выводу о наличии оснований для оставления его без движения. Об этом говорится в материалах соответствующего решения суда от 26 сентября.

Отмечается, что такое решение принято, поскольку истец допустил ошибки как при оформлении доказательств, так и по существу. Так, приложенные к исковому заявлению копии письменных доказательств не были засвидетельствованы в установленном законодательством порядке.

Кроме того, замечания суда касаются суммы, которую пытается взыскать истец.

Истец в просительной части искового заявления указывает сумму к взысканию в размере 22 млн 37 тыс. 930,01 грн не определяя ее правовой природы, однако предмет иска, то есть определенное материально-правовое требование истца к ответчику, в отношении которого истец просит принять судебное решение, должно быть четко определено истцом в просительной части искового заявления, — отмечается в решении суда.

На исправление недостатков суд установил пятидневный срок с момента получения решения.

Стоит добавить, что сумма в 22 млн грн соответствует сумме мирового соглашения, которую завод заключил с Нацбанком в августе. Она касалась кредитов рефинансирования, выданных Нацбанком «ПриватБанку» еще до национализации в 2016 году. Поручителем по этим кредитам выступал Никопольский завод ферросплавов.

Напомним, в начале ноября возле главного офиса «ПриватБанка» сотрудники Никопольского завода ферросплавов устроили пикет в связи с соглашением об урегулировании спора между Нацбанком и этим заводом.