Коломойский против ПриватБанка: предприятие олигарха получило отсуженные 22 млн грн, фото — "24 канал"

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«ПриватБанк» осуществил выплату «Никопольскому заводу ферросплавов» 21,8 млн грн. Эти деньги поступят предприятию согласно решению Хозяйственного суда Киева.

Госбанк отправил платеж и одновременно подал апелляционную жалобу, считая решение первой инстанции неправомерным, сообщила 29 января пресс-служба «ПриватБанка».

«Никопольский завод ферросплавов», который контролирует Игорь Коломойский, подал иск против «ПриватБанка» в октябре 2019 года. Он требовал взыскать сумму, которая тождественна сумме мирового соглашения, заключенном заводом с Нацбанком в августе 2019 года. Оно касалась кредитов рефинансирования, выданных Нацбанком «ПриватБанкау до национализации в 2016 году. Поручителем по этим кредитам выступал Никопольский завод ферросплавов.

Во второй половине сентября у главного офиса «ПриватБанка» сотрудники Никопольского завода ферросплавов устроили пикет в связи с соглашением об урегулировании спора между Нацбанком и этим заводом. В общем полиция зарегистрировала 134 обращения от работников банка и других граждан по фактам нарушения правопорядка участниками протестов.

Кроме того, НБУ подозревал, что рабочие и сотрудники этого предприятия также пикетируют его офис на Институтской в ​​Киеве.