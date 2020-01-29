Коррупция и война на Донбассе — проблемы, тормозящие развитие Украины. Фото: 24 канал

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Главные проблемы Украины, тормозящие развитие страны, — это коррупция и война на Донбассе. Так считают 69% украинцев. Также развитию страны мешает засилье олигархов в экономике, отсутствие профессионалов во власти, выезд населения из страны и другие проблемы.

Кроме того, среди главных проблем украинцы выделили популизм политиков, пассивность граждан и отсутствие весомых инвестиций в экономику. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом «Демократические инициативы» им. Кучерива совместно с центром Разумкова.

Так, практически одинаковое количество опрошенных назвали главными проблемами, тормозящими развитие Украины, коррупцию и войну на Донбассе. За них проголосовали 69% и 68,9% опрошенных соответственно. Третье место топ-проблем занимает засилье олигархов в экономике — этот ответ выбрали 30,7% опрошенных.

Практически одинаковое количество голосов украинцы отдали за проблемы отсутствия профессионалов во власти и выезд из страны трудоспособного населения — 25% и 24,8% соответственно. Также в топ-10 главных сложностей страны вошли популизм политиков, пассивность граждан, отсутствие весомых инвестиций и внешнее управление. Наименее важной проблемой украинцы считают разрыв отношений с Россией и ориентация на Запад — такой ответ выбрали всего 7,2% опрошенных.

Опрос проведен 6−11 декабря 2019 года среди 2018 украинцев от 18 лет. Погрешность не превышает 2,3%. Финансировало проведение опроса посольство Нидерландов.

Как сообщалось, согласно результатам опроса, русский язык в качестве государственного языка Украины хотят видеть только 12% украинцев. Большинство — 69% опрошенных — уверены, что единственным государственным языком должен оставаться украинский.