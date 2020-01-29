Корупція і війна на Донбасі — проблеми, які гальмують розвиток України. Фото: 24 канал

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Головні проблеми України, які гальмують розвиток країни, — це корупція та війна на Донбасі. Так вважають 69% українців. Також розвитку країни заважають засилля олігархів в економіці, відсутність професіоналів у владі, виїзд населення з країни та інші проблеми.

Окрім того, серед головних проблем українці виділили популізм політиків, пасивність громадян і відсутність вагомих інвестицій в економіку. Про це свідчать результати опитування, проведеного фондом «Демократичні ініціативи» ім. Кучеріва спільно з центром Разумкова.

Так, майже однакова кількість опитаних назвали головними проблемами, що гальмують розвиток України, корупцію та війну на Донбасі. За них проголосували 69% і 68,9% опитаних відповідно. Третє місце топ-проблем займає засилля олігархів в економіці — цю відповідь обрали 30,7% опитаних.

Майже однакову кількість голосів українці віддали за проблеми відсутності професіоналів у владі і виїзд з країни працездатного населення — 25% і 24,8% відповідно. Також до топ-10 головних складнощів країни увійшли популізм політиків, пасивність громадян, відсутність вагомих інвестицій і зовнішнє управління. Найменш важливою проблемою українці вважають розрив відносин з Росією і орієнтацію на Захід — таку відповідь обрали лише 7,2% опитаних.

Опитування провели 6−11 грудня 2019 року серед 2018 українців від 18 років. Похибка не перевищує 2,3%. Фінансувало проведення опитування посольство Нідерландів.

Як повідомлялося, згідно з результатами опитування, російську мову як державну мову України хочуть бачити тільки 12% українців. Більшість — 69% опитаних — впевнені, що єдиною державною мовою має залишатися українська.