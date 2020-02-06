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Замість води полився алкоголь: мешканці будинку шоковані, фото: Joint Base San Antonio

Замість води полився алкоголь: мешканці будинку розповіли про незвичайний випадок

6 лют 2020, 19:06
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Замість води у будинку полився алкоголь.

В індійському штаті Керала сталася незвична ситуація. Про це повідомляє ВВС.

Мешканці розповіли, що з кухонних кранів замість води почала текти «суміш пива, коньяку й рому». Це усіх дуже здивувало.

Ми були в такому шоці, — заявив один з жителів.

Жителі звернулись до чиновників. З’ясувалося, що поблизу було закопано цистерни з 6 тис. літрами алкоголю. Спиртне раніше конфіскували за рішенням суду.

Чиновники визнали помилку. Вони заявила, що вже почали очищувати воду від алкоголю. Мешканці будинку не зможуть нормально користуватися водопроводом. Поки людям постачають питну воду окремо — десь 5 тис. на день, але її не вистачає.

Влада обіцяє розібратись. Керала — штат, де найбільше споживають алкоголю в Індії.

Раніше на Філіппінах зафіксували масове отруєння алкоголем. Внаслідок інциденту загинули 11 людей.


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