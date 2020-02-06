Вместо воды полился алкоголь: жильцы дома рассказали о необычном случае, фото: Joint Base San Antonio

https://racurs.ua/n133318-vmesto-vody-polilsya-alkogol-jilcy-doma-rasskazali-o-neobychnom-sluchae.html

Ракурс

Вместо воды в доме полился алкоголь.

В индийском штате Керала произошла необычная ситуация. Об этом сообщает ВВС.

Жители рассказали, что из кухонных кранов вместо воды начала течь «смесь пива, коньяка и рома». Это всех очень удивило.

Мы были в таком шоке, — заявил один из жителей.

Жители обратились к чиновникам. Выяснилось, что вблизи было закопаны цистерны с 6 тыс. литрами алкоголя. Спиртное ранее конфисковали по решению суда.

Чиновники признали ошибку. Они заявили, что уже начали очищать воду от алкоголя. Жители дома не смогут нормально пользоваться водопроводом. Пока людям поставляют питьевую воду отдельно — около 5 тыс. литров в день, но ее не хватает.

Власти обещают разобраться. Керала — штат, где больше всего потребляют алкоголя в Индии.

Ранее на Филиппинах зафиксировали массовое отравление алкоголем. В результате инцидента погибли 11 человек.