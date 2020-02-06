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Ракурс
Hubble зафиксировал спиральную галактику с узором гранд-дизайн, фото: pxhere

Hubble зафиксировал спиральную галактику с узором гранд-дизайн (ФОТО)

6 фев 2020, 18:45
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Спиральная галактика NGC 5364 представлена на фото.

Телескоп Hubble зафиксировал космическое образование. Снимок опубликован на сайте обсерватории.

Всего 10% спиральных галактик относятся к объектам с узором гранд-дизайн. Они очень похожи. В некоторых спиральные рукава приобретают странной формы. NGC 5364, по словам специалистов, является типичной спиральной галактикой. Она отличается очерченными спиральными рукавами, которые выходят из чистого ядра.

Галактику NGC 5364, по словам ученых, нельзя назвать идеальной. Взаимодействие с соседом заставила ее двигаться параллельно с другой галактикой.

Специалисты считают, новый снимок позволит узнать больше об образовании галактик. Это поможет исследовать отдаленные уголки Вселенной.

Hubble зафиксировал спиральную галактику с узором гранд-дизайн, фото: NASA

Ранее Hubble зафиксировал галактику с новорожденными звездами. Объекты расположены на расстоянии 115 млн световых лет от Земли в созвездии Рыб.

Источник: Ракурс


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