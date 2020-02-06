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Зеленский прокомментировал обыски на «1+1». Фото: president.gov.ua

Зеленский прокомментировал обыски на «1+1»

6 фев 2020, 18:44
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Владимир Зеленский, президент Украины, прокомментировал скандальные обыски в офисе группы «1+1 Медиа».

Глава государства на вопрос журналистов ответил, что об истории с обысками узнал из новостей. При этом добавил, что звонил в СБУ, чтобы узнать ситуацию со следственными действиями в офисе «1+1». Об этом президент заявил 6 февраля, после посещения шахты «Межиричанская» в Червонограде Львовской области, сообщает УНИАН.

Я знаю следующую информацию: идут следственные действия Службой безопасности Украины из-за того, что в режимном объекте — это кабинет премьер-министра Украины — была запись. Эти записи были кому-то переданы или проданы. Я не знаю, это пусть определяет следствие. И потом были обнародованы цитаты. История очень серьезная из-за того, что это режимный объект, — отметил президент.

По словам Зеленского, именно из техники редакции «Гроши» в интернет загрузили записи разговоров Гончарука. Он подчеркнул, что ему «очень жаль», что у журналистов прошли обыски и добавил, что не может вмешиваться в следствие.

Напомним, 5 февраля в редакцию программы «Гроши» пришли с обысками сотрудники СБУ. Обыски связаны с расследованием прослушивания главы Кабмина Гончарука. Правоохранители подозревают, что один из компьютеров канала «1+1» использовали, чтобы смонтировать записи, которые в январе обнародовали в интернете.

Впоследствии нардеп от «Слуги народа» Александр Ткаченко признался, что записи разговоров Гончарука хранились на компьютерах телеканала «1+1».


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