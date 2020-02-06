«Он порвал правду, а я — его речь»: Пелоси прокомментировала свой поступок после обращения Трампа в Конгрессе, фото: скрин

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Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США, прокомментировала свой поступок после обращения президента США Дональда Трампа в Конгрессе.

Она заявила, что американский лидер «порвал правду». Об этом сообщает CNN.

Соответствующее заявление Пелоси сделала на закрытой встрече с однопартийцами. Встреча состоялась 5 февраля.

Он порвал правду, и я порвала его речь, — рассказал журналистам один из присутствующих о словах Пелоси.

Собеседник телеканал также отметил, что спикер Палаты представителей назвала речь Трампа «возмутительной». Она добавила, что после своего поступка «почувствовала облегчение».

Ранее спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси демонстративно разорвала копию речи Дональда Трампа. Перед началом мероприятия глава государства не пожелал пожать протянутую руку Пелоси, а только передал ей папку с копией своей речи.