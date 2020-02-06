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Погода в Украине 7 февраля. Фото: Рexels

Погода в Украине на 7 февраля: снегопады и штормовой ветер (КАРТА)

6 фев 2020, 18:23
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Погода в Украине 7 февраля ожидается пасмурной, в большинстве областей страны выпадет снег. Также синоптики предупреждают о штормовом ветре до 17−22 м/с.

Температура воздуха ночью составит 0…-10°, днем — −4…−0°, на западе — до +4°. Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

В Киеве 7 февраля синоптики прогнозируют ночью −6…-8°, днем — −3…−5°. Ветер северный, 7−12 м/с. Ночью и днем будет идти снег.

Во Львове столбики термометров ночью опустятся до −4…−6°, днем — 1…3° мороза. Ветер северный, 7−12 м/с. И днем, и ночью будет идти снег.

В Одессе ночью ожидается −2…−4°, днем — −1…+1°. Ветер северный, 7−12 м/с. Ночью синоптики прогнозируют снег.

Погода в Украине на 7 февраля. Карта: Гидрометцентр

В Днепре метеорологи обещают −6…−8° ночью и −3…−5° днем. Ветер северный, 7−12 м/с. Днем и ночью будет идти снег.

В Харькове температура воздуха ночью составит −6…-8°, днем — 3…5° мороза. Ветер северный, 7−12 м/с. Ночью и днем — снег.

На Закарпатье ночью термометры покажут −4…-8°, днем +4…-4°. Ветер северный, 7−12 м/с.

Также синоптики предупреждают о штормовом ветре до 17−22 м/с в южных и восточных областях.

Погода в Украине на 7 февраля. Карта: Гидрометцентр

В Карпатах — обильные снегопады, сохраняется значительная опасность схождения лавин (3 уровень).

Погода в Украине на 7 февраля. Карта: Гидрометцентр

Геомагнитная обстановка в Киеве 7 февраля будет достаточно спокойной. Ожидаются лишь небольшие возмущения, преимущественно в начале и в конце суток.

Геомагнитная обстановка. Скриншот: Gismeteo

Напомним, из-за сильных снегопадов и штормового ветра в Украине были обесточены 600 населенных пунктов. Гололедица на дорогах стала причиной многих аварий.

Источник: Ракурс


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