ВАКС отпустил на поруки экс-главного архитектора Киева. Фото: pravda

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Ракурс

Высший антикоррупционный суд 6 февраля избрал меру пресечения бывшему главному архитектору Киева Сергею Целовальнику. Экс-чиновник подозревается нанесении киевской общине убытков на сумму 9 млн грн.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детектив Национального антикоррупционного бюро просили суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога. Фемида отказала в удовлетворении этого ходатайства и отпустила экс-чиновника на поруки двум народным депутатам Украины и архитектору. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба САП.

В прокуратуре подчеркнули, что категорически не согласны с таким решением суда и пообещали подать апелляционную жалобу с требованием назначить подозреваемому более строгую меру пресечения.

Напомним, 31 января Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему главному архитектору города Киева и генеральному директору компании-застройщика в нанесении свыше 9,3 млн грн убытков территориальной общине столицы. Правоохранители квалифицировали действия подозреваемого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.