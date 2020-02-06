Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
ВАКС отпустил на поруки экс-главного архитектора Киева. Фото: pravda

ВАКС отпустил экс-главного архитектора Киева на поруки нардепов

6 фев 2020, 18:17
999

Высший антикоррупционный суд 6 февраля избрал меру пресечения бывшему главному архитектору Киева Сергею Целовальнику. Экс-чиновник подозревается нанесении киевской общине убытков на сумму 9 млн грн.

Прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детектив Национального антикоррупционного бюро просили суд избрать подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога. Фемида отказала в удовлетворении этого ходатайства и отпустила экс-чиновника на поруки двум народным депутатам Украины и архитектору. Об этом 6 февраля сообщила пресс-служба САП.

В прокуратуре подчеркнули, что категорически не согласны с таким решением суда и пообещали подать апелляционную жалобу с требованием назначить подозреваемому более строгую меру пресечения.

Напомним, 31 января Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении бывшему главному архитектору города Киева и генеральному директору компании-застройщика в нанесении свыше 9,3 млн грн убытков территориальной общине столицы. Правоохранители квалифицировали действия подозреваемого по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

В Раде разработали закон, который даст Коломойскому возможность получить компенсацию за «ПриватБанк» (ДОКУМЕНТ)

Политики внесли существенные правки в проект закона № 2571, запрещающий возврат банков их бывшим собственникам. Нововведения дают шансы бывшим владельцам «ПриватБанка» получить компенсацию

Новости Украины
19:21

Зеленский прокомментировал обыски на «1+1»

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию с обысками в офисе группы «1+1 Медиа». Глава государства посочувствовал журналистам, но подчеркнул, что не может вмешиваться в проведение следствия

Правовые новости
18:44

Обыски в Госкосмосе и «Арсенале»: силовики расследуют возможную растрату имущества

На территории Государственного космического агентства и государственного предприятия завод «Арсенал» продолжаются обыски. Расследование в деле о растрате имущества начали в 2019 году

Новости Украины
16:19
1432