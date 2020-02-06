ВАКС відпустив на поруки екс-головного архітектора Києва. Фото: pravda

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Вищий антикорупційний суд 6 лютого обрав запобіжний захід колишньому головному архітектору міста Києва Сергієві Целовальнику. Екс-посадовець підозрюється завданні київській громаді збитків на суму 9 млн грн.

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детектив Національного антикорупційного бюро просили суд обрати підозрюваному запобіжний захід у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 10 млн грн застави. Феміда відмовила у задоволенні цього клопотання й відпустила екс-посадовця на поруки двом народним депутатам України та архітектору. Про це 6 лютого повідомила прес-служба САП.

У прокуратурі наголосили, що категорично не згодні з таким рішенням суду й пообіцяли подати апеляційну скаргу з вимогою призначити підозрюваному більш суворий запобіжний захід.

Нагадаємо, 31 січня Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру колишньому головному архітектору міста Києва та генеральному директору компанії-забудовника у завданні понад 9,3 млн грн збитків територіальній громаді столиці. Правоохоронці кваліфікували дії підозрюваного за ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.