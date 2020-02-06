Зміни в Кабміні: легендарному воротарю «Динамо» пророкують посаду в уряді, фото — "Динамо"

https://racurs.ua/ua/n133312-shovkovskyy-u-vorotah-minsportu-legendi-dynamo-prorokuut-posadu-v-uryadi.html

Ракурс

Колишній воротар київського «Динамо» Олександр Шовковський може очолити Міністерство молоді і спорту. Футболісту начебто пропонують таку посаду в уряді після того, як відбудеться реорганізація об'єднаного восени Міністерства культури, молоді та спорту.

Про такий спосіб реформування відомства (утворення Міністерство культури та Міністерства молоді і спорту) розповідає «Українська правда».

В уряді нібито мають намір негайно розділити міністерство, але нині вже розпочалася підготовка до літньої Олімпіади в Токіо. Якщо провести зміни, це може уповільнити цю роботу. На думку журналістів, найімовірніше, в міністра культури Володимира Бородянського спочатку просто заберуть питання спорту. Їх буде вести не відновлене Міністерство молоді і спорту, а Держагентство спорту у складі нинішнього Мінкульту. Саме цю структуру можуть запропонувати очолити Шовковському.

Легендарний голкіпер «Динамо», на думку урядовців, є найкращою кандидатурою, бо не тільки ефективна, але й медійна особистість.

«Ракурс» повідомляв, що ймовірним наслідком перезавантаження Кабміну може бути зміна міністрів закордонних справ та оборони (Вадима Пристайка та Андрія Загороднюка).

Про перезавантаження Кабміну, зокрема, розділ повноважень кількох міністерств Зеленський говорив із прем'єром Гончаруком під час кризи, спровокованої появою в мережі записів із начебто голосом очільника Кабміна.

Шовковський всю кар'єру провів у «Динамо». Він входить у трійку футболістів, що провели найбільше матчів за національну збірну України. Один із чотирьох воротарів за всю історію футболу, які зіграли 100 та більше матчів в Лізі чемпіонів УЄФА. Один з шести футболістів, що зіграв у Лізі Європи у понад 40-річному віці.

Зараз Шовковський працює в тренерському штабі національної збірної, яка вийшла у фінальну стадію Євро-2020.