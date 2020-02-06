Миколу Пасічника побили «беркутівці» на Майдані. Фото: vgolos

https://racurs.ua/ua/n133311-advokaty-zayavyly-pro-sabotaj-u-spravi-pro-pobyttya-72-richnogo-maydanivcya.html

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Суд затягує справу про побиття беркутівцями на Майдані у 2014 році 72-річного Миколи Пасічника. Наразі чоловікові 77 років.

Вже чотири місяці Оболонський районний суд Києва не може розглянути заяву про самовідвід судді Дев’ятка. Такі дії ніщо інше, як саботаж. У затягуванні справи правозахисник звинувачують суддю Олену Жежеру. Про це 6 лютого повідомила громадська організація «Адвокатська дорадча група» у Facebook.

Засідання по відводу призначаються раз на місяць. Цього тижня 5 лютого відвід не розглянули через зайнятість судді Жежери О. В. в іншому процесі. Попередні два рази — через те, що суддя Жежера О. В. перебувала у нарадчій кімнаті. Начебто, бо жодних підтверджень не було надано, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що адвоката потерпілого Миколи Пасічника навіть не попереджають, що засідання не відбудеться. Адвокат щоразу прибуває на призначений час, а обвинувачені — ні. Правозахисники припускають, що це може свідчити про якісь «домовленості».

Скоро буде рік, як суд розглядає відводи, і через те не може приступити до розгляду справи по суті, — зазначає «Адвокатська дорадча група».

Як відомо, 72-річного Миколу Пасічника побили співробітники «Беркуту» 22 січня 2014 року. Щодо нього сфальсифікували підозру щодо організації масових заворушень і навіть на короткий час кинули за ґрати. Зараз у справі щодо фальсифікації справи проти Пасічника обвинувачені тодішній слідчий міліції Віталій Матюша і заступниця прокурора Оболонського району Києва Ілона Клюге.

Нагадаємо, у серпні 2019 року Феміда виправдала беркутівця з Харкова, якого звинувачували у катуванні майданівців на вулиці Грушевського в січні 2014 року.