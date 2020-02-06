Новости
  1. Новости
  2. Правовые новости
  3. Новость
Ракурс
Николая Пасечника избили «беркутовцы» на Майдане. Фото: vgolos

Адвокаты заявили о саботаже по делу об избиении 72-летнего майдановца

6 фев 2020, 17:52
999

Суд затягивает дело об избиении беркутовцами на Майдане в 2014 году 77-летнего Николая Пасечника. Сейчас мужчине 77 лет.

Уже четыре месяца Оболонский районный суд Киева не может рассмотреть заявление о самоотводе судьи Девятка. Такие действия ничто иное, как саботаж. В затягивании дела правозащитники обвиняют судью Елену Жежеру. Об этом 6 февраля сообщила общественная организация «Адвокатская совещательная группа» в Facebook.

Заседания по отводу назначаются раз в месяц. На этой неделе 5 февраля, отвод не рассмотрели из-за занятости судьи Жежеры Е. В. в другом процессе. Предыдущие два раза — из-за того, что судья Жежера Е. В. находилась в совещательной комнате. Вроде бы, потому что никакие подтверждения не были предоставлены, — говорится в сообщении.

Отмечается, что адвоката потерпевшего Николая Пасечника даже не предупреждают, что заседание не состоится. Адвокат каждый раз прибывает на назначенное время, а обвиняемые — нет. Правозащитники предполагают, что это может свидетельствовать о каких-то «договоренностях».

Скоро будет год, как суд рассматривает отводы, и поэтому не может приступить к рассмотрению дела по сути, — отмечает «Адвокатская совещательная группа».

Как известно, 72-летнего Николая Пасечника избили сотрудники «Беркута» 22 января 2014 года. В отношении него сфальсифицировали подозрение в организации массовых беспорядков и даже на короткое время бросили за решетку. Сейчас по делу о фальсификации дела против Пасечника обвиняемые тогдашний следователь милиции Виталий Матюша и заместитель прокурора Оболонского района Киева Илона Клюге.

Напомним, в августе 2019 года Фемида оправдала беркутовца из Харькова, которого обвиняли в пытках майдановцев на улице Грушевского в январе 2014 года.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Скандальная перепись населения: Дубилет рассказал, откуда взялся коэффициент 0,88 (ВИДЕО)

Дмитрий Дубилет, которого ранее обвинили в фальсификации данных при проведении электронной переписи населения, объяснил, откуда взялся коэффициент 0,88 и как проводились исследования

Новости Украины
17:40

«Сказал, что испугался»: на допрос Звиробий в ГБР пришел Зеленский (ВИДЕО)

Волонтеру Марусе Звиробий Госбюро расследований вручило подозрение в уголовном производстве об угрозах президенту Украины. Также Госбюро провело допрос Звиробий, на котором присутствовал и президент Владимир Зеленский

Новости Украины
16:40

Верховная Рада ушла на обед, а Тимошенко осталась в кресле Разумкова в сопровождении нескольких «слуг» (ФОТО)

Ранее спикер Рады Дмитрий Разумков, место которого в президиуме сегодня заняла нардеп Юлия Тимошенко, заявил, что это не парламентаризм — занимать место другого. Сейчас нардепы ушли на перерыв, но Тимошенко решила не покидать сессионный зал

Новости Украины
14:40
1432