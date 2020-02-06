Николая Пасечника избили «беркутовцы» на Майдане. Фото: vgolos

https://racurs.ua/n133311-advokaty-zayavili-o-sabotaje-po-delu-ob-izbienii-72-letnego-maydanovca.html

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Суд затягивает дело об избиении беркутовцами на Майдане в 2014 году 77-летнего Николая Пасечника. Сейчас мужчине 77 лет.

Уже четыре месяца Оболонский районный суд Киева не может рассмотреть заявление о самоотводе судьи Девятка. Такие действия ничто иное, как саботаж. В затягивании дела правозащитники обвиняют судью Елену Жежеру. Об этом 6 февраля сообщила общественная организация «Адвокатская совещательная группа» в Facebook.

Заседания по отводу назначаются раз в месяц. На этой неделе 5 февраля, отвод не рассмотрели из-за занятости судьи Жежеры Е. В. в другом процессе. Предыдущие два раза — из-за того, что судья Жежера Е. В. находилась в совещательной комнате. Вроде бы, потому что никакие подтверждения не были предоставлены, — говорится в сообщении.

Отмечается, что адвоката потерпевшего Николая Пасечника даже не предупреждают, что заседание не состоится. Адвокат каждый раз прибывает на назначенное время, а обвиняемые — нет. Правозащитники предполагают, что это может свидетельствовать о каких-то «договоренностях».

Скоро будет год, как суд рассматривает отводы, и поэтому не может приступить к рассмотрению дела по сути, — отмечает «Адвокатская совещательная группа».

Как известно, 72-летнего Николая Пасечника избили сотрудники «Беркута» 22 января 2014 года. В отношении него сфальсифицировали подозрение в организации массовых беспорядков и даже на короткое время бросили за решетку. Сейчас по делу о фальсификации дела против Пасечника обвиняемые тогдашний следователь милиции Виталий Матюша и заместитель прокурора Оболонского района Киева Илона Клюге.

Напомним, в августе 2019 года Фемида оправдала беркутовца из Харькова, которого обвиняли в пытках майдановцев на улице Грушевского в январе 2014 года.