Данные электронной переписи населения объяснил Дубилет. Фото: Кабмин

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Электронная перепись населения, результаты которой ранее обнародовал министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет, проводилась с использованием разных методик подсчета, но там действительно можно найти коэффициент 0,88.

Так, Кабмин провел масштабное исследование, чтобы узнать, сколько сейчас человек живет в Украина. Согласно результатам, в Украине живет около 37 млн. человек (без учета оккупированных Донбасса и Крыма). Эти данные были получены после того, как исследователи сопоставили данные из Государственной службы статистики и Налоговой службы. Об этом Дубилет рассказал на брифинге в Киеве в четверг, 6 февраля.

Так как данные двух ведомств были почти одинаковыми и «елка» совпала, исследователи убедились, что половозрастная структура, которую ведет Госстат, достоверна. Из этого и получился коэффициент 0,88.

Если разделить оценку, которую мы получили, на данные Госстата по официальной переписи, то мы получим эти 0,88, — отметил Дубилет.

Но, отметил министр, это совсем не означает, что данные были сфальсифицированы. Кабмин провел масштабную работу, чтобы убедиться в достоверности данных Госстата и использовать их для дальнейшего исследования.

Напомним, ранее было установлено, что данные переписи, приведенные Дубилетом, в точности совпадают с данными Госстата о численности населения в разрезе половозрастной структуры, которые были умножены на коэффициент 0,88.

Дубилет заявил, что данные о численности населения, которые были получены Кабмином из электронных реестров, практически совпадают с данными Госстата, потому что Госстат производил расчеты с использованием такой же методологии.