Результати електронного перепису населення пояснив Дубілет. Фото: Кабмін

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Електронний перепис населення, результати якого раніше оприлюднив міністр Кабінету міністрів України Дмитро Дубілет, проводився з використанням різних методик підрахунку, але там дійсно можна знайти коефіцієнт 0,88.

Так, Кабмін провів масштабне дослідження, щоб дізнатися, скільки зараз людей живе в Україні. Згідно з результатами, в Україні живе близько 37 млн. осіб (без урахування окупованих Донбасу і Криму). Ці результати були отримані після того, як дослідники співставили дані з Державної служби статистики та Податкової служби. Про це Дубілет розповів на брифінгу у Києві у четвер, 6 лютого.

Зважаючи на те, що дані двох відомств були майже однаковими і «ялинка» збіглася, дослідники переконалися, що статево-вікова структура, яку веде Держстат, є достовірною. З цього й отримали коефіцієнт 0,88.

Якщо розділити оцінку, яку ми отримали, на дані Держстату за офіційним переписом, то ми отримаємо ці 0,88, — зазначив Дубілет.

Але, зазначив міністр, це зовсім не означає, що результати перепису були сфальсифіковані. Кабмін провів масштабну роботу, щоб переконатися у достовірності даних Держстату та в тому, що їх можна використовувати для подальшого дослідження.

Нагадаємо, раніше було встановлено, що дані, наведені Дубілетом, у точності збігаються з даними Держстату про чисельність населення у розрізі статево-вікової структури, які були помножені на коефіцієнт 0,88.

Дубілет заявив, що дані про чисельність населення, які були отримані Кабміном з електронних реєстрів, практично збігаються з даними Держстату, тому що Держстат виконував розрахунки з використанням такої ж методології.