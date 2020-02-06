Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Жував жуйку і тер носа: Богдан «ефектно» відповів на запитання журналіста про конфлікт із Єрмаком, фото: facebook

Жував жуйку і тер носа: Богдан «ефектно» відповів на запитання журналіста про конфлікт із Єрмаком (ВІДЕО)

6 лют 2020, 17:37
999

Андрій Богдан, голова Офісу президента, відзначився ганебною поведінкою.

Чиновник, жуючи жуйку і длубаючись у носі, коментував журналістам інформацію про конфлікт із радником президента Андрієм Єрмаком. У коментарі «Радіо Свобода» він заперечив його.

Але глядачі шоковані поведінкою голови Офісу президента Володимира Зеленського під час спілкування з представниками ЗМІ. У соцмережах вважають, що чиновник такого рівня поводить себе ганебно.

Це жах, Чому він досі на такій посаді?, Еліта Зеленського, — висловились фоловери у соцмережах.

Конфлікт між Богданом та Єрмаком нібито виник через розбіжності в поглядах на політику Офісу президента. «Українська правда» повідомляє, що йшлось про конфронтацію Богдана з мером Києва Віталієм Кличком. Єрмак міг стати на захист останнього, порадивши «не чіпати» мера столиці і «не думати» про вибори в Києві до осені 2020 року.

Раніше Богдан пояснив, чому став рідше з’являтися із Зеленським у публічних місцях та нашіптувати йому поради. Наразі він не так часто супроводжує главу держави.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини

Скандальний перепис населення: Дубілет розповів, звідки взявся коефіцієнт 0,88 (ВІДЕО)

Дмитро Дубілет, якого раніше звинуватили у фальсифікації даних при проведенні електронного перепису населення, пояснив, звідки взявся коефіцієнт 0,88 і як проводилися дослідження

Новини України
17:40

Київ може розглянути можливість подачі води до анексованого Криму — юрист

Комітет Верховної Ради з прав людини відвідає дамбу на Північно-Кримському каналі. Екс-представник президента України в Автономній Республіці Крим Борис Бабін попередив про загрозу домовленостей української влади з окупаційною адміністрацією

Новини України
15:44
1432