Жував жуйку і тер носа: Богдан «ефектно» відповів на запитання журналіста про конфлікт із Єрмаком, фото: facebook

https://racurs.ua/ua/n133309-juvav-juyku-i-ter-nosa-bogdan-efektno-vidpoviv-na-zapytannya-jurnalista-pro-konflikt-iz.html

Ракурс

Андрій Богдан, голова Офісу президента, відзначився ганебною поведінкою.

Чиновник, жуючи жуйку і длубаючись у носі, коментував журналістам інформацію про конфлікт із радником президента Андрієм Єрмаком. У коментарі «Радіо Свобода» він заперечив його.

Але глядачі шоковані поведінкою голови Офісу президента Володимира Зеленського під час спілкування з представниками ЗМІ. У соцмережах вважають, що чиновник такого рівня поводить себе ганебно.

Це жах, Чому він досі на такій посаді?, Еліта Зеленського, — висловились фоловери у соцмережах.

Конфлікт між Богданом та Єрмаком нібито виник через розбіжності в поглядах на політику Офісу президента. «Українська правда» повідомляє, що йшлось про конфронтацію Богдана з мером Києва Віталієм Кличком. Єрмак міг стати на захист останнього, порадивши «не чіпати» мера столиці і «не думати» про вибори в Києві до осені 2020 року.

Раніше Богдан пояснив, чому став рідше з’являтися із Зеленським у публічних місцях та нашіптувати йому поради. Наразі він не так часто супроводжує главу держави.