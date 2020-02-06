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Новини Німеччини: спецслужби ФРН шукають кадри у метро та фітнес-клубах, фото — NewsRu.com

Шпіон за оголошенням: спецслужби ФРН шукають кадри у метро та фітнес-клубах

6 лют 2020, 17:27
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Спецслужбам ФРН терміново потрібні кваліфіковані співробітники. У вагонах берлінського метро розміщені оголошення про пошук нових співробітників в Федеральне відомство з охорони конституції (контррозвідка ФРН) під девізом: «Творити добро в тиші».

Інша силова структура — Федеральне відомство з кримінальних справ — розмістило оголошення про пошук нових співробітників (передусім IT-фахівців) не тільки в міському транспорті, а й в роздягальнях регіональних фітнес-клубів, повідомляє Deutsche Welle. Кадровий слоган цього відомства: «Робити правильне».

На сайті Служби зовнішньої розвідки Німеччини теж понад три десятки відкритих вакансій, приблизно половина з них — в області інформаційних технологій. У цьому відомстві працює приблизно 6,5 тис. осіб.

Найскладнішим для шукачів роботи у розвідці вважається письмовий тест, під час якого перевіряють не тільки знання німецької та англійської мов або математики, а й здатність до логічного мислення, концентрації і запам’ятовування.

Далі триває медогляд, перевірка щодо зв’язків з іноземними спецслужбами та спецслужбами колишньої НДР. Претенденти зобов’язані вказати посилання на всі свої акаунти в соціальних мережах.

Згодом кандидати навчаються за спеціальністю «Розвідувальні служби» в Центрі розвідувального навчання і підвищення кваліфікації в Берліні. Тут вони отримують стипендію (1 тис. 323 євро — це значно вище середньої в країні).

Практично всім держструктурам ФРН нині терміново потрібні IT-фахівці, причому йдеться не тільки про боротьбу з кіберзлочинністю, а й про безпеку в соціальних мережах. Однак закрити ці вакансії на федеральному і регіональному рівні дуже непросто.

На думку експертів, реклама в метро не буде успішною, поки не вирішать структурні проблеми, пов’язані з браком фахівців. Причини нестачі співробітників вельми прозаїчні: у держструктурах IT-фахівцям платять не так добре, як в приватному секторі, крім того, багатьом робота на державу не видається достатньо креативною і привабливою.

Джерело: Ракурс


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