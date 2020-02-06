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Максим Нефьодов розважався на порно-шоу. Фото: Вікіпедія

Голова Митної служби Нефьодов розважився на порно-шоу в Києві (ВІДЕО)

6 лют 2020, 17:16
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Максим Нефьодов, голова Державної митної служби України, відпочивав у компанії напівголих стриптизерок.

Високопосадовець розважився на порно-шоу під час відвідин елітного київського клубу Queen. У мережі опублікували відео, на якому чиновник розважається в компанії напівголих дівчат в еротичних масках. Про це 6 лютого повідомляє «Страна».

За інформацією видання, Нефьодов розважався у так званій «таємній кімнаті» на вечірці De Sad, тут зазвичай проводять «порно-шоу». Гостем такої вечірки стає особа, яка внесена в спеціальні списки. Анонси подібних вечірок публікують в соцмережах. Видання інформує, що регулярно в клубі проводять вечірки в стилі БДСМ. Саме на такій і помітили голову ДМС. Наразі невідомо, коли відео було зняте.

Як відомо, Максим Нефьодов очолив Державну митну службу України 5 липня 2019 року.

Нагадаємо, Верховна Рада звільнила з посади голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва нардепа Богдана Яременка через секс-скандал.


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