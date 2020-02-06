Максим Нефьодов розважався на порно-шоу. Фото: Вікіпедія

https://racurs.ua/ua/n133307-golova-mytnoyi-slujby-nefodov-rozvajyvsya-na-porno-shou-v-kyievi-video.html

Ракурс

Максим Нефьодов, голова Державної митної служби України, відпочивав у компанії напівголих стриптизерок.

Високопосадовець розважився на порно-шоу під час відвідин елітного київського клубу Queen. У мережі опублікували відео, на якому чиновник розважається в компанії напівголих дівчат в еротичних масках. Про це 6 лютого повідомляє «Страна».

За інформацією видання, Нефьодов розважався у так званій «таємній кімнаті» на вечірці De Sad, тут зазвичай проводять «порно-шоу». Гостем такої вечірки стає особа, яка внесена в спеціальні списки. Анонси подібних вечірок публікують в соцмережах. Видання інформує, що регулярно в клубі проводять вечірки в стилі БДСМ. Саме на такій і помітили голову ДМС. Наразі невідомо, коли відео було зняте.

Як відомо, Максим Нефьодов очолив Державну митну службу України 5 липня 2019 року.

Нагадаємо, Верховна Рада звільнила з посади голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва нардепа Богдана Яременка через секс-скандал.